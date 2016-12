Spadaforu obvinili z bodnutia brata

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Pittsburgh 24. decembra (TASR) - Americký bývalý profesionálny boxer Paul Spadafora, ktorého sľubnú kariéru už pred rokmi zmarili zatknutia, sa opäť dostal do sporu so zákonom. Obvinili ho z bodnutia brata v hádke a za roztržku s privolanou hliadkou.Spadafora sa policajtom údajne vyhrážal, museli naňho použiť paralyzátor a neskôr aj masku, keď ich chcel opľuť. Nezložil kauciu 100.000 USD, takže po zadržaní zostal za mrežami, prvotné pojednávanie je naplánované na 4. januára. Niekdajší šampión ľahkej hmotnostnej kategórie má dlhú históriu problémov so zákonom, v roku 2003 ho odsúdili na trinásť mesiacov za postrelenie jeho vtedajšej partnerky. Informovala o tom agentúra AP.