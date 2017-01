Spájanie s tunelovaním Deloitte odmieta, za svojou prácou si stojí

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 20. januára (TASR) - Spoločnosť Deloitte odmieta obvinenia opozičnej strany SaS týkajúce sa jej poradenskej činnosti pri eurofondoch na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Za svojou prácou si stojí a plánuje sa brániť.reagovala pre TASR PR manažérka spoločnosti Henrieta Kiššová.Zdôraznila, že čestnosť a bezúhonnosť, profesionálne správanie, objektivita a dodržiavanie mlčanlivosti patria medzi základné etické princípy firmy.uzavrela Kiššová.Liberáli dnes poukázali na to, že situácia v čerpaní eurofondov na Slovensku je zlá, výzvy stoja, nedodržiavajú sa ich harmonogramy a fondy sa nečerpajú. Zároveň podľa nich dochádza k tunelovaniu eurofondov a najabsurdnejšia situácia má byť na agrorezorte.Podpredsedníčka Národnej rady SR Lucia Nicholsonová (SaS) upozornila, že ministerstvo vnútra v roku 2014 spustilo tender na poradenské, audítorské a právne služby. Ministerstvá si vraj môžu vyberať len z 10 vysúťažených subjektov, kto im bude radiť pri eurofondoch.vysvetlila.Nicholsonová tvrdí, že na MPRV ešte za ministra Ľubomíra Jahnátka (Smer-SD) podpísali s Deloitte realizačnú zmluvu za 6,6 milióna eur. Za problém označila to, že Integrovanému regionálnemu operačnému programu (IROP) šéfuje na ministerstve Marek Mitošinka, ktorý pracoval do konca roku 2015 pre túto spoločnosť ako poradca.vyhlásila Nicholsonová.Dodala, že Deloitte robí pre rezort pôdohospodárstva na základe objednávok od Mitošinku aj 70-stranovú príručku pre IROP za 95.000 eur.poznamenala podpredsedníčka parlamentu.Liberáli o týchto skutočnostiach plánujú informovať EK a chcú podať podnet aj na Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF).