Špalek predĺžil zmluvu so Žilinou: Chcem sa stále zlepšovať

Žilina 20. januára (TASR) - Jesenný majster futbalovej Fortuna ligy MŠK Žilina predĺžil zmluvu s krídelníkom Nikolasom Špalekom. Obe strany sa dohodli na pokračovaní spolupráce do 31. decembra 2019.Mládežnícky reprezentant SR pôsobí pod Dubňom od sezóny 2014/15, v žlto-zelenom drese odohral spolu 69 stretnutí. V aktuálnom ročníku FL nastúpil na 19 duelov s bilanciou sedem gólov.povedal Špalek pre oficiálny klubový web.Špalek v decembri absolvoval menšiu operáciu a momentálne trénuje individuálne s fyzioterapeutom. Na sústredení v Turecku by sa mohol postupne zapojiť do spoločných tréningov s tímom MŠK.