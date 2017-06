Spalleti sa stal novým trénerom Interu Miláno

Luciano Spalletti, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miláno 6. júna (TASR) - Luciano Spalletti sa stane novým trénerom futbalistov Interu Miláno. Podľa talianskych médií bude bývalý kouč AS Rím pôsobiť na lavičke "nerazzurri" dva roky, pričom za sezónu zarobí štyri milióny eur.povedal Spalletti novinárom na milánskom letuisku Malpensa tesne pred odletom do Číny, kde sa stretne s majiteľmi klubu.Spalletti v uplynulej sezóne priviedol AS Rím k druhému miestu v Serii A a k účasti v skupinovej fáze Ligy majstrov. Na jeho príchode do Interu mal veľkú zásluhu športový riaditeľ Walter Sabatini, ktorý v minulosti pôsobil vo "večnom meste".dodal Spalletti.