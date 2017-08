Spalletti o Škriniarovi: Výborne číta hru, je ako divá šelma

Na archívnej snímke slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Miláno 7. augusta (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar sa po letnom prestupe do Interu Miláno rýchlo stal jedným z pilierov defenzívy "modro-čiernych". V nedeľňajšom prípravnom dueli proti Villarrealu (3:1) opäť nastúpil v základnej jedenástke a proti účastníkovi španielskej La Ligy odohral 80 minút.Po zápase si od trénera Luciana Spallettiho vyslúžil pochvalu.povedal Spalletti na margo slovenského obrancu, ktorý prišiel na San Siro zo Sampdorie Janov a stal sa najdrahším slovenským futbalistom v histórii.Inter sa proti Villarrealu ujal vedenia zásluhou Edera. "Žltej ponorke" sa síce krátko po prestávke podarilo vyrovnať vďaka Robertovi Soldadovi, no čiernohorský útočník Stevan Jovetič opäť zabezpečil Interu vedenie a triumf tímu z metropoly Lombardska spečatil v nadstavenom čase Chorvát Marcelo Brožovič."Víťazstvo nad takým kvalitným tímom ako je Villarreal sa vždy cení, no v príprave sme zahrali už aj lepšie, boli tam výkyvy. Dôležité je, aby lopta bola v neustálom pohybe. Som presvedčený o tom, že toto mužstvo má ešte väčší potenciál," dodal bývalý kouč AS Rím, Zenitu Petrohrad či Udinese Calcio.