Španiel Fraile vyhral 11. etapu Gira, v ružovom zostal Dumoulin

Španielsky cyklista Omar Fraile zvíťazil v 11. etape pretekov Giro d'Italia z Florencie do Bagno di Romagna 17. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky 11. etapy (Florencia - Bagno di Romagna, 161 km):



1. Omar Fraile (Šp./Dimension Data for Qhubeka) 4:23:14 h, 2. Rui Costa (Port./UAE Team Emirates), 3. Pierre Rolland (Fr./Cannondale-Drapac), 4. Tanel Kangert (Est./Astana), 5. Giovanni Visconti (Tal./Bahrain Merida), 6. Ben Hermans (Belg./BMC Racing), 7. Dario Cataldo (Tal./Astana), 8. Simone Petilli (UAE Team Emirates) všetci rovnaký čas ako víťaz, 9. Maxime Monfort (Belg./Lotto Soudal), 10. Laurens De Plus (Belg./Quick-Step Floors) obaja +3 s





Celkové poradie:



1. Tom Dumoulin (Hol./Sunweb) 47:22:07 h, 2. Nairo Quintana (Kol./Movistar) +2:23 min, 3. Bauke Mollema (Hol./Trek) +2:38, 4. Thibaut Pinot (Fr./FDJ) +2:40, 5. Vincenzo Nibali (Tal./Bahrain-Merida) +2:47, 6. Andrej Amador (Kost./Movistar) +3:05, 7. Bob Jungels (Lux./Quick-Step) +3:56, 8. Kangert +3:59, 9. Domenico Pozzovivo (Tal./Ag2R) +4:05, 10. Ilnur Sakarin (Rus./Kaťuša-Alpecin) +4:17

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bagno di Romagna 17. mája (TASR) - Španielsky cyklista Omar Fraile sa stal časom 4:23:14 h víťazom stredajšej 11. etapy pretekov Giro d'Italia, ktorá merala 161 km a viedla z Florencie do Bagno di Romagna.Za 26-ročným jazdcom tímu Dimension Data for Qhubeka finišoval v záverečnom špurte Portugalčan Rui Costa (UAE Team Emirates), tretí bol v rovnakom čase Francúz Pierre Rolland (Cannondale-Drapac Pro Team). Ružový dres pre lídra pretekov si udržal Holanďan Tom Dumoulin, pred Kolumbijčanom Nairom Quintanom má náskok 2:23 min.Najrýchlejší špurt v 11. etape predviedol Fraile, ktorý si naň pomerne prekvapujúco ušetril dostatok síl, hoci predtým neúnavne spolu s Landom "ťahal" v kopcoch. Etapovým vavrínom na Gire dosiahol najväčší úspech v doterajšej kariére.Vo štvrtok čaká na pelotón s 237 km najdlhšia etapa v tohtoročnom itinerári Gira, ktorej zvlnený profil vedie z Forli do Reggio Emilia.