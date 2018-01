Španiel Jairo Samperio prestúpil z 1. FSV Mainz 05 do Las Palmas

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt 1. januára (TASR) - Španielsky futbalista Jairo Samperio prestúpil z nemeckého bundesligového klubu 1. FSV Mainz 05 do Las Palmas. Dvadsaťštyriročný stredopoliar prišiel do 1. FSV v roku 2014, za miestny tím odohral 72 ligových zápasov, v ktorých dal 11 gólov. Kontrakt s Las Palmas, ktorého finančné náležitosti zatiaľ nie sú známe, podpísal do konca sezóny. Informovala o tom agentúra DPA.