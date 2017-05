Španiel M. Landa triumfoval v 19. etape Gira, v ružovom Quintana

Španiel Mikel Landa z tímu Astana, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

výsledky 19. etapy (San Candido - Piancavallo, 191 km):



1. Mikel Landa (Šp./Team Sky) 4:53:00 hod., 2. Rui Costa (Por./UAE Team) +1:49 min., 3. Pierre Rolland (Fr./Cannondale-Drapac) +1:54, 4. Pello Bilbao (Šp./Astana) +2:12, 5. Sebastian Henao (Kol./Team Sky) +3:06, 6. Jevgenij Šalunov (Rus./Gazprom–Rusvelo) +3:51, 7. Luis León Sanchez (Šp./Astana), 8. Matteo Busato (Tal./Wilier Triestina) obaja +5:05, 9. Lorenzo Rota (Tal./Bardiani CSF), 10. Ilja Koševoj (Biel./Wilier Triestina) obaja +6:44





priebežné poradie:



1. Nairo Quintana (Kol./Movistar Team) 85:02:40, 2. Tom Dumoulin (Hol./Team Sunweb +38 s., 3. Vincenzo Nibali (Tal./Bahrain-Merida) +43, 4. Thibaut Pinot (Fr./FDJ) +53, 5. Ilnur Zakarin (Rus./Kaťuša-Alpecin) +1:21, 6. Domenico Pozzovivo (Tal./AG2R La Mondiale) +1:30, 7. Bauke Mollema (Hol./Trek-Segafredo) +2:48, 8. Adam Yates (V.Brit./Orica-Scott) +6:35, 9. Bob Jungels (Lux./Quick-Step Floors) +7:03, 10. Steven Kruijswijk (Hol./Team LottoNl-Jumbo) +7:37

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Piancavallo 26. mája (TASR) - Víťazom 19. etapy jubilejného stého ročníka cyklistických pretekov Giro d'Italia, ktorá merala 191 km a viedla zo San Candido do Piancavalla, sa stal Španiel Mikel Landa z tímu Sky. Po dvoch druhých miestach v tomto ročníku sa teda konečne dočkal a na Gire vyhral celkovo tretiu etapu v jeho bohatej kariére. Ružový dres pre lídra pretekov si neudržal Holanďan Tom Dumoulin z tímu Sunweb a na čele ho vystriedal Kolumbijčan Nairo Quintana z Movistaru, ktorý na neho získal náskok 38 sekúnd.Dvadsaťsedemročný víťazný Bask zaútočil v záverečnom horskom stúpaní, odrazil nápor Portugalčana Ruia Costu a dosiahol vytúžený triumf. Tiež rozhodol o tom, že sa stane na tomto ročníku víťazom vrchárskej súťaže (modrý dres). Costa (Team UAE) skončil druhý, do cieľa prišiel spolu s tretím Francúzom Pierrom Rollandom z Cannondale-Drapac so stratou 1:50 minúty.Devätnásta etapa bola poslednou previerkou s horským dojazdom, viedla severovýchodom krajiny. Mala v itinerári štyri kopce, ale prvé tri neboli až také náročné. Pelotón zaviedla do lyžiarskeho strediska Piancavallo a práve na záverečnom 15-km stúpaní sa očakávalo, že sa bude rozhodovať o ružovom drese. A tak sa aj stalo. Na Dumoulina hodlali zaútočiť Quintana a Vincenzo Nibali z Bahrain-Merida. Holanďan mal v etape problémy, raz mu balík s favoritmi ušiel, keď sa ale nepotvrdili pôvodné informácie, že súperi využili moment, keď musel na malú potrebu, potom riešil defekt. Všetko však zvládol a tak sa skutočne rozhodovalo v poslednom stúpaní. Tam sa ale líder neudržal rivalov, tí mu ušli a dokonale "očesali" jeho náskok. Dumoulin má ale v talóne ešte silnú zbraň, posledná 21. etapa z Monzy do Milána je časovka na vyše 27 km a práve po nej by mohol opäť získať ružový dres a osláviť celkový triumf.V sobotu je na programe predposledná 20. etapa, posledná horská s dvoma vrcholmi prvej kategórie bude mať 190 kilometrov a povedie z Pordenone do Asiaga.povedal Dumoulin do kamier Eurosportu.