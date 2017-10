Španieli dali katalánskemu lídrovi 8 dní na upustenie od nezávislosti

Katalánsky regionálny prezident Carles Puigdemont. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Madrid 12. októbra (TASR) - Španielsky premiér Mariano Rajoy dal v stredu katalánskej vláde osem dní na to, aby stiahla svoje zámery vyhlásiť nezávislosť tohto regiónu. Ak to nebude dodržané, Rajoy zruší politickú autonómiu Katalánska a región bude riadený priamo z Madridu, informovala dnes agentúra Reuters.Jeho krok by mohol prehĺbiť konfrontáciu medzi ústrednou vládou a týmto regiónom na severovýchode Španielska, zároveň to naznačuje možné východisko z najväčšej politickej krízy krajiny od roku 1981, keď došlo k neúspešnému pokusu o vojenský prevrat.Rajoy by v takomto prípade po aktivácii článku 155 španielskej ústavy, ktorý mu umožňuje odvolať katalánsku vládu, vypísal predčasné regionálne voľby.Katalánsky líder Carles Puigdemont v utorok vydal symbolické vyhlásenie nezávislosti Katalánska od Španielska, avšak okamžite pozastavil jeho platnosť a vyzval na rokovania s vládou v Madride.uviedol Rajoy v televíznom prejave po zasadaní kabinetu zameranom na posúdenie reakcie vlády.Rajoy neskôr v pléne španielskeho parlamentu vyhlásil, že katalánska vláda má ultimátum na odpoveď do pondelka 16. októbra do 10.00 h. Ak Puigdemont potvrdí, že nezávislosť vyhlásil, dostane ďalšie tri dni na nápravu svojho rozhodnutia - do štvrtka 19. októbra do 10.00 h. Ak sa tak nestane, aktivuje sa článok 155.Bezprostredne nebolo známe, či katalánska vláda bude odpovedať na požiadavky Madridu. Podľa analytikov však Barcelona teraz čelí politickému rébusu.Ak totiž Puigdemont povie, že nezávislosť Katalánska vyhlásil, ústredná vláda zasiahne. Ak povie, že ju nevyhlásil, potom krajne ľavicová strana Kandidatúra ľudovej jednoty (CUP) zrejme prestane podporovať jeho menšinovú vládu.