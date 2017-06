Španieli deklasovali Macedónsko 5:0

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

ME hráčov do 21 rokov v Poľsku - B-skupina



Bydgoszcz



Portugalsko - Srbsko 2:0 (1:0)

Góly: 37. Guedes, 88. Fernandes. Rozhodoval: Bastien (Fr.), ŽK: Semedo, Bruma, Fernandes - Grujič, Gačinovič, Antonov, Gajič



Gdyňa



Španielsko - Macedónsko 5:0 (3:0)

Góly: 10. Niguez, 16., 54. a 72. Asensio, 35. Deulofeu (z 11 m). Rozhodoval: Lechner (Rak.), ŽK: Mere (Šp.)



tabuľka:



1. Španielsko 1 1 0 0 5:0 3

2. Portugalsko 1 1 0 0 2:0 3

3. Srbsko 1 0 0 1 0:2 0

4. Macedónsko 1 0 0 1 0:5 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bydgoszcz/Gdyňa 17. júna (TASR) - Futbalisti Portugalska zvíťazili v sobotňajšom dueli B-skupiny na európskom šampionáte hráčov do 21 rokov v Poľsku nad rovesníkmi zo Srbska 2:0.Úvodný gól stretnutia padol v 37. minúte, jeho autorom bol krídelník parížskeho St. Germain Goncalo Guedes. V 88. minúte spečatil triumf Portugalska Bruno Fernandes.Vo večernom zápase španielski reprezentanti potvrdili úlohu favoritov a nad Macedónskom zvíťazili v Gdyni presvedčivo 5:0. Hetrikom sa blysol hráč madridského Realu Marco Asensio.Debutant na šampionáte do 21 rokov doplatil na zlý vstup do stretnutia, keď už v 16. minúte prehrával 0:2. V 35. minúte Gerard Deulofeu premenil jedenástku nariadenú po ruke macedónskeho obrancu vo vlastnej šestnástke. Balkánsky tím bol paradoxne strelecky aktívnejší ako jeho súper, ale v koncovke doplatil na nepresnú mušku a napokon utrpel debakel.