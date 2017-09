Španieli i Taliani v kvalifikácii ME21 víťazne, Chorváti prehrali

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

kvalifikácia ME 2019 hráčov do 21 rokov:



1. skupina:



Česká republika - Bielorusko 1:1 (1:0)



Góly: 8. Černý - 90+3. Šibun







2. skupina:



Estónsko – Španielsko 0:1 (0:0)



Góly: 65. Soler







3. skupina:



Dánsko - Litva 6:0 (3:0)



Góly: 28., 44. a 87. Nissen, 30. a 55. Skov, 80. Ingvartsen







Fínsko - Faerské ostrovy 1:1 (0:0)



Góly: 56. Kairinen – 59. Olsen







4. skupina:



Andorra - Ukrajina 0:6 (0:3)



Góly: 29. Bilenkij, 37. Zotko (z 11m), 43. Mysyk (z 11m), 58. Pichalonok, 86. Borjačuk, 88. Zotko, ČK: 51. Reyes (And.)







Škótsko - Holandsko 2:0 (0:0)



Góly: 62. Burke, 79. Mallan







Anglicko - Lotyšsko 3:0 (2:0)



Góly: 13. Gray, 35. Abraham, 70. Palmer





5. skupina:



Azerbajdžan - Írsko 1:3 (1:2)



Góly: 13. Madatov - 9. Manning, 37. Manning, 51. Grego-Cox, ČK: 53. Jafarov (Az.)







Nórsko - Izrael 0:0







Nemecko - Kosovo 1:0 (1:0)



Gól: 45. Eggestein







6. skupina:



Maďarsko - Malta 2:1 (1:1)



Góly: 17. Bíró, 90+1. Lenzsér - 19. Beerman







Švédsko - Cyprus 4:1 (3:0)



Góly: 4., 5. a 38. Strandberg, 90+1. Rakip - 90+3. Ilia







Belgicko – Turecko 0:0



7. skupina:



Arménsko - Macedónsko 0:3 (0:2)



Góly: 8., 26. a 72. Kostadinov







Rusko - Gibraltar 3:0 (1:0)



Góly: 44. Zujev, 71. Gulijev, 89. Čalov







8. skupina:



Rumunsko – Švajčiarsko 1:1 (1:1)



Góly: 22. Puscas - 19. Oberlin







Portugalsko - Wales 2:0 (2:0)



Góly: 25. Neves z 11m, 41. Guedes, ČK: 82. Mepham (Wal.)







9. skupina:



Bulharsko – Luxembursko 0:1 (0:0)



Góly: 90. Tinelli







Francúzsko - Kazachstan 4:1 (0:0)



Góly: 71., 83. a 87. Terrier, 74. Bamba - 54. Žalmukan, ČK: 3. Šadmanov (Kaz.)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. septembra (TASR) - Španielski futbaloví reprezentanti do 21 rokov vyhrali v "slovenskej" 2. skupine kvalifikácie na majstrovstvá Európy 2019 v Estónsku tesne 1:0, keď jediný gól duelu strelil v 65. minúte Carlos Soler. Španieli mali v Tallinne drvivú prevahu, ale z takmer 30 striel (z toho 15 na bránku) a 74-percentného držania lopty vyťažili len jeden presný zásah.Českí reprezentanti remizovali s Bieloruskom 1:1, keď vyrovnávajúci gól inkasovali v nadstavenom čase. Prekvapenie sa zrodilo v Bulharsku, kde domáci futbalisti prehrali gólom z poslednej minúty s Luxemburskom 0:1. Zakopli aj Fíni, keď doma stratili body po remíze 1:1 s Faerskými ostrovmi. Francúzi do 71. minúte prehrávali s Kazachstanom, ktorý hral od 3. minúty s desiatimi hráčmi 0:1, ale v záverečnej dvadsaťminútovke mladí reprezentanti z krajiny "galského kohúta" premenili drvivý tlak na góly a vyhrali 4:1. Hetrikom sa blysol Martin Terrier.