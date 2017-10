Španieli po jedenásty raz za sebou na MS, Taliani blízko baráže

Futbalisti Španielska sa stali jedenástym účastníkom budúcoročných majstrovstiev sveta v Rusku. 7. október 2017, Alicante. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Alicante 7. októbra (TASR) – Futbalisti Španielska sa víťazstvom 3:0 v piatkovom zápase nad Albánskom stali jedenástym účastníkom budúcoročných majstrovstiev sveta v Rusku. Toto číslo má s "La Roja" ešte jednu súvislosť, na svetový šampionát sa totiž prebojovala po jedenásty raz za sebou.povedal pre španielske médiá tréner Julen Lopetegui. Ten pochválil aj domácich fanúšikov na štadióne Rica Peréza v Alicante, pretože sa sústredili iba na futbal. Po nedávnych protestoch v Katalánsku, ktoré sa roky snaží o nezávislosť, si násilnosti vyžiadali niekoľko zranených. Gerard Piqué sa po nich verejne postavil na stranu katalánskeho ľudu. Obranca FC Barcelona to však v reprezentácii nemal jednoduché ani po mnohých negatívnych vyhláseniach na adresu Realu Madrid. V Alicante sa na jeho adresu pri predstavovaní ozval piskot, ale ten sa miešal s potleskom.vyhlásil Lopetegui. Piqué dostal v 60. minúte žltú kartu a bude chýbať v poslednom zápase v Izraeli. Spoluhráči v národnom mužstve si ho zastali.povedal strelec jedného z troch gólov Isco.Favorit rozhodol o víťazstve už v prvom polčase, v ktorom strelil všetky tri góly.skonštatoval Lopetegui, ktorý vzápätí poďakoval všetkým hráčom:Španielsko by de facto postúpilo aj za predpokladu, že by Taliansko doma zvíťazilo nad Macedónskom, pretože má vysoko aktívne skóre +33, zatiaľ čo+12. V Turíne sa však zrodila remíza 1:1 a to dalo Španielom postupovú pečať.vyhlásil pre talianske médiá brankár Gianluigi Buffon. V septembrovom vzájomnom zápase favoritov skupiny zvíťazili Španieli nad Talianmi 3:0, čo bol podľa Buffona zlomový moment. Taliani skončia v G-skupina s určitosťou na druhom mieste, nemajú ešte matematickú definitívu baráže. Vlastnými silami na ňu potrebujú bod z pondelňajšieho stretnutia v Albánku, no môžu sa jej dočkať už v sobotu, pokiaľ Bosna a Hercegovina nezdolá Belgicko.