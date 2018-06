Španieli zachránili na mori ďalších 933 migrantov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 16. júna (TASR) - Španielska námorná záchranná služba informovala, že od piatka do soboty rána zachránila 933 migrantov, ktorí sa plavili v Stredozemnom mori.Migranti sa nachádzali v 68 člnoch, ktoré vyrazili z afrického pobrežia. Záchranári našli v plavidlách aj štyroch mŕtvych ľudí.Ako poznamenala agentúra AP s odvolaním sa na údaje OSN, od začiatku tohto roka zahynulo pri pokuse zdolať Stredozemné more najmenej 792 migrantov.Podľa očakávania dorazia v nedeľu ráno do španielskeho prístavu Valencia aj tri lode vezúce 630 migrantov. Tí sa plavia zo strednej oblasti Stredozemného mora na palube záchrannej lode Aquarius, ktorú má v prevádzke humanitárna skupina SOS Méditerranée, a na dvoch lodiach talianskej vlády. Na obe premiestnili niektorých migrantov z preplneného Aquariusa.Záchranné plavidlo Aquarius s migrantmi presmerovali do prístavu Valencia po tom, čo mu Taliansko a Malta zakázali zakotviť vo svojich prístavoch a riešenie nakoniec ponúkol v pondelok nový španielsky premiér Pedro Sánchez. Ten oznámil, že loď sa môže priplaviť do Valencie.