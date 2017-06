Španieli zachránili v Stredozemnom mori 224 ilegálnych migrantov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP/Carmelo Imbesi Foto: TASR/AP/Carmelo Imbesi

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 24. júna (TASR) - Španielska námorná záchranná služba dnes v Stredozemnom mori zachránila 224 ilegálnych migrantov plaviacich sa k európskym brehom na piatich lodiach. Väčšina migrantov pochádza z severnej a subsaharskej Afriky. Informovala o tom agentúra AP.Prvá záchranná operácia sa uskutočnila ešte v noci nadnes v Gibraltarskom prielive, kde záchranári zasahovali pri dvoch lodiach s 66 a 77 migrantmi na palube. Tretiu loď v rovnakej lokalite zbadali po svitaní. Na jej palube bolo deväť ľudí.Ďalšie plavidlá - s 35 a 37 migrantmi na palube - spozorovali počas hliadkovania nad Stredomorím portugalské lietadlo i hliadkovacia loď agentúry Frontex.V prvej polovici tohto roka sa plavbou cez Stredozemné more do Európy dostalo približne 84.000 migrantov. Väčšina z nich sa na plavbu vydáva na vratkých člnoch prevádzačov. Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) koncom tohto týždňa informovala, že počet migrantov, ktorí počas tohto roka zahynuli počas plavby cez Stredozemné more alebo sú nezvestní, už prekročil hranicu 2000.