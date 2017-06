Španielska centrálna banka odhaduje mieru inflácie na úrovni 2 %

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 13. júna (TASR) - Španielska centrálna banka upravila svoj odhad v oblasti vývoja inflácie v tomto roku smerom nadol. Ako uviedla, spotrebiteľské ceny približne od marca spomaľujú tempo rastu a tento trend, pod ktorý sa podpisujú najmä ceny energií, bude pokračovať aj v ďalších mesiacoch roka.Španielska centrálna banka očakáva, že miera inflácie dosiahne tento rok 2 % po minuloročnom poklese spotrebiteľských cien o 0,2 %. To je stále výrazný návrat k rastu, v predchádzajúcej prognóze ale počítala s rastom spotrebiteľských cien o 2,2 %.Prognózu na roky 2018 a 2019 ponechala nezmenenú. To znamená, že v roku 2018 očakáva spomalenie rastu spotrebiteľských cien na 1,3 % a v roku 2019 zasa zrýchlenie inflácie na 1,6 %.Čo sa týka jadrových spotrebiteľských cien, teda očistených o nestabilné ceny energií a potravín, banka svoju pôvodnú prognózu na všetky tri roky ponechala nezmenenú, a to na úrovni 1,1 %, ďalej 1,5 %, respektíve 1,8 %. Na porovnanie, v roku 2016 dosiahla jadrová inflácia hodnotu 0,8 %.