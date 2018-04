Španielska polícia chcela vyznamenať kolegov, čo zatkli Puigdemonta

Líder katalánskych separatistov Carles Puigdemont, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kiel 27. apríla (TASR) - Za zadržanie vodcu katalánskych separatistov Carlesa Puigdemonta na diaľnici v nemeckej spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko by chcela španielska polícia svojim nemeckým kolegom udeliť vyznamenanie. Krajinská vláda v Kieli s tým však nesúhlasí, informovala v piatok agentúra DPA.povedal jej predseda Peter Höver.dodal.Španielske úrady sa v tejto záležitosti predtým obrátili na nemecký spolkový úrad kriminálnej polície. Podľa španielskej polície by totiž policajti, ktorí sa podieľali na zatýkaní, mali dostať vyznamenanie za zásluhy.Puigdemonta (55) zadržali v nedeľu 25. marca v Šlezvicku-Holštajnsku, keď sa vracal autom zo Škandinávie do Belgicka, kam sa uchýlil po zosadení svojej vlády v Barcelone. Stalo sa tak na základe európskeho zatýkacieho rozkazu, ktorý španielsky najvyšší súd opätovne vydal na tohto politika a jeho šiestich katalánskych kolegov zdržiavajúcich sa v zahraničí.V súčasnosti sa Puigdemont nachádza podmienečne na slobode, pripomína DPA. Nemecká justícia musí ešte rozhodnúť, či bude na vydaný do Španielska, kde čelí obvineniam zo vzbury a sprenevery verejných finančných prostriedkov.