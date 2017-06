Španielska polícia zmarila zrejme teroristický útok na Malorke

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 30. júna (TASR) - Jeden zo štyroch podozrivých z podpory tzv. Islamského štátu (IS), ktorých zadržali v stredu na španielskom ostrove Malorka, pripravoval podľa doterajších poznatkov vyšetrovateľov teroristický útok.Predpokladaný džihádista chcel podľa získaných indícií zaútočiť nožom na chodov na radničnom námestí v meste Inca asi 30 kilometrov severovýchodne od metropoly ostrova Palma de Mallorca, informoval dnes po výsluchu zadržaného vyšetrujúci sudca v Madride.Pred sudcu v Madride predviedli dnes aj ďalších troch zadržaných na Malorke, pričom po výsluchu vyšetrujúci sudca rozhodol o uvalení vyšetrovacej väzby na všetkých štyroch podozrivých.K ich zadržaniu v rôznych lokalitách španielskeho ostrova došlo po asi dvojročnom vyšetrovaní. Našli sa u nich videomateriály velebiace džihádistov, jeden zo zadržaných sa mal usilovať aj o nábor detí do služieb IS.V Španielsku zadržali podľa aktualizovaných informácií tamojšieho rezortu vnútra od roku 2015 celkove 223 predpokladaných islamistov.V stredu došlo aj k zadržaniu podozrivých z kontaktov s IS v anglickom Birminghame a v Dortmunde v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko.