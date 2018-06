Španielska prokuratúra sa odvolala voči prepusteniu násilníkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 22. júna (TASR) - Španielska prokuratúra avizovala v piatok odvolanie voči rozhodnutiu súdu, ktorý súhlasil s tým, aby boli na kauciu prepustení piati muži usvedčení zo sexuálneho útoku na ženu v Pamplone. Informovala o tom v piatok agentúra AP.Na protest proti štvrtkovému rozhodnutiu súdu o prepustení násilníkov, odsúdených na deväť rokov väzenia, vyšli ešte v ten istý deň do ulíc španielskych miest desaťtisíce ľudí a protesty sa očakávajú aj v piatok.Mužov by mali prepustiť v priebehu piatka, avšak prokuratúra severošpanielskej provincii Navarra avizovala, že predmetné súdne rozhodnutie napadne. Nástojí totiž na tom, že odsúdení musia - aj v priebehu pokračujúceho odvolacieho súdneho konania - zostať za mrežami.Päť členov skupiny s názvom(Gang), ako sa nazvali, v apríli tohto roku odsúdili na deväť rokov väzenia. Uznali ich však za vinných len z menej závažného trestného činu pohlavného zneužitia. Obhajoba totiž tvrdila, že 18-ročná obeť s pohlavným stykom súhlasila a že k nemu nebola donútená pomocou násilia a zastrašovania. Obe strany sa voči verdiktu odvolali, takže verdikt ešte nie je právoplatný.Organizácie za práva žien pôvodný verdikt odsúdili ako príliš mierny. Podľa aktivistiek sa muži počas býčieho festivalu v Pamplone v skutočnosti dopustili skupinového znásilnenia.Súd vo štvrtok umožnil, aby boli muži po zložení kaucie prepustení na slobodu, keďže podľa súdu neexistuje riziko, že by svoj trestný čin zopakovali. Argumentoval tiež tým, že muži sú za mrežami už dva roky, čo je v Španielsku zvyčajne maximálny čas trvania väzby pred vynesením právomocného verdiktu.