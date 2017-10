Španielska prokuratúra žiada zatknutie katalánskeho policajného šéfa

Na snímke uprostred veliteľ katalánskej polície Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero prichádza na španielsky Národný súd v pondelok 16. októbra 2017. Trapero bol predvolaný v rámci vyšetrovania podozrenia, že sa spolu s ďalšími troma osobami dopustil podnecovania k nepokojom pri nedávnom zatýkaní činiteľov brojacich za nezávislosť Katalánska. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 16. októbra (TASR) - Španielska prokuratúra požiadala o zatknutie šéfa katalánskej polície v prípade protištátnej činnosti, ktorý je spojený s organizáciou zakázaného referenda o nezávislosti Katalánska z 1. októbra. Informovala o tom dnes agentúra AP.Major Josep Lluís Trapero vypovedal dnes približne dve hodiny na madridskom Národnom súde. Súdny prokurátor potom požiadal, aby ho predbežne poslali do väzenia bez možnosti kaucie. Sudca by mal o žiadosti rozhodnúť po 18.00 h SELČ.Trapera, ďalšieho regionálneho policajného dôstojníka a lídrov dvoch proseparatistických združení vyšetrujú za protištátnu činnosť za ich úlohu počas demonštrácii v Barcelone 20. a 21. septembra. Španielska polícia vtedy zatkla niekoľkých katalánskych predstaviteľov a vykonala razie v úradoch v rámci tvrdého zásahu voči prípravám referenda.Podpredsedníčka španielskej vlády Soraya Sáenzová de Santamaría dnes vyhlásila, že katalánsky premiér Carles Puigdemont sa vyhol jednoznačnej odpovedi na žiadosť Madridu, aby jasne deklaroval, či vyhlásil nezávislosť Katalánska. Madrid teraz katalánskemu vedeniu dáva čas do štvrtka 10.00 h SELČ, aby sa vrátilo k rešpektovaniu španielskych zákonov.