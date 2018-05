Španielska rozviedka pripustila ruský vplyv na krízu v Katalánsku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 22. mája (TASR) - Národné kryptologické centrum (CCN), ktoré v Španielsku zodpovedá za ochranu počítačových sietí pred útokmi, prvýkrát pripustilo podozrenia z ruského zasahovania do politickej krízy v Katalánsku. Napísal to v utorok španielsky denník El País.V správe CCN, ktoré je podriadené španielskej tajnej službe CNI, sa v poznámke pod čiarou spomína zasahovanie Moskvy do krízy v Katalánsku, ale bez bližších podrobností.Podľa denníka El País správa CCN obsahuje konštatovanie, že. Konkrétne dôkazy o tom sa v správe neuvádzajú.Denník El País už vlani v novembri napísal, že dve ruské médiá úzko späté s Kremľom, televízia RT a agentúra Sputnik, používali veľké množstvo venezuelských účtov na sociálnych sieťach, najmä tých, ktoré patrili zástancom tamojšieho socializmu – chávizmu, aby v čase katalánskeho referenda o nezávislosti šírili negatívny dojem o Španielsku. Denník El País sa pri tomto svojom tvrdení odvolával na analýzu americkej Univerzity Georgea Washingtona.Na údajné manipulácie z Ruska na sociálnych sieťach, ktoré súvisia s krízou okolo nezávislosti Katalánska, upozorňovala španielska vláda už vlani na jeseň. Uviedla vtedy, že v čase katalánskej krízy prichádzali zrozvratné správy. Vládne zdroje neskôr spresnili, že šlo o Venezuelu.