Španielska vláda chce zabrániť opätovnému zvoleniu Puigdemonta

Madrid 25. januára (TASR) - Španielska vicepremiérka Soraya Sáenzová de Santamaría vo štvrtok uviedla, že vláda urobila prvý krok, aby zabránila bývalému katalánskemu lídrovi Carlesovi Puigdemontovi znovu sa postaviť na čelo tohto bohatého španielskeho regiónu, napísala agentúra Reuters.Španielska vláda požiadala svoj najvyšší poradný orgán - Štátnu radu -, aby preskúmal možnosť podať na ústavnom súde odvolanie proti rozhodnutiu predsedu katalánskeho parlamentu Rogera Torrenta navrhnúť ako jediného kandidáta na zostavenie katalánskej vlády práve Puigdemonta, uviedla na tlačovej konferencii Sáenzová de Santamaría. Zároveň dodala, že ak bude rozhodnutie Štátnej rady pozitívne, vláda sa proti Torrentovmu rozhodnutiu okamžite odvolá.Torrent v pondelok (22.1.) povedal, že Puigdemont je jediným kandidátom s podporou dostatočnou na to, aby sa pokúsil zostaviť novú katalánsku vládu, ktorá vzíde z volieb do regionálneho parlamentu z 21. decembra 2017.Katalánsky parlament, v ktorom majú po voľbách väčšinu prívrženci nezávislosti tohto regiónu, mal práve v pondelok oznámiť meno kandidáta na premiérsky post. Po nominácii by mala nasledovať rozprava poslancov a koncom januára hlasovanie o premiérovi.