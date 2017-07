Španielska vláda pohrozila Kataláncom prerušením toku financií

Úradujúci premiér Mariano Rajoy, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 21. júla (TASR) - Španielska centrálna vláda bude týždenne kontrolovať, či Katalánsko využíva verejné prostriedky na usporiadanie plebiscitu o nezávislosti, ktorý ústavný súd krajiny označil za protiústavný. Po dnešnom zasadaní kabinetu premiéra Mariana Rajoya v Madride o tom informoval jeho hovorca Ínigo Méndez de Vigo.Ak by katalánska vláda s týždňovou periodicitou nepripravila správy o využívaní finančných prostriedkov, španielska vláda je pripravená pozastaviť uvoľňovanie prostriedkov pre autonómny fond likvidity, prostredníctvom ktorého je v tomto roku určených pre Katalánsko celkove 3,6 miliardy eur. Fond, ktorý zriadila vláda v Madride v roku 2012, je určený na podporu platbyschopnosti najväčších regionálnych jednotiek verejnej správy, tzv. autonómnych spoločenstiev. Ide v podstate o úverový rámec na zabezpečenie základných verejných služieb, ktorého cieľom je zabrániť prípadnému zadlženiu regiónov na finančných trhoch. Katalánsko dostalo prostredníctvom tohto fondu doteraz 58 miliárd eur.Hovorca vlády však na dnešnej tlačovej konferencii zdôraznil, že verejné prostriedky nie je možné využívať na financovanie nelegálnej činnosti a pripomenul postoj ústavných sudcov k referendu. Terajšie opatrenie vlády preto označil za preventívne a v záujme blahobytu a bezpečnosti všetkých Kataláncov.Ak by muselo dôjsť k pozastaveniu toku peňazí do spomínaného fondu, občanom Katalánska to bude musieť vysvetliť ich premiér Carles Puigdemont, dodal hovorca.