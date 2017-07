Španielska vláda požiadala zablokovať katalánske úsilie o nezávislosť

Demonštranti podporujú nezávislosť Katalánska v uliciach Barcelony, ilustračná snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 28. júla (TASR) - Španielska vláda sa obrátila na ústavný súd so žiadosťou o zablokovanie opatrenia prijatého regionálnym parlamentom v Katalánsku, ktoré mu umožňuje najkratšou cestou vyhlásiť nezávislosť tohto regiónu, ak katalánski voliči v plánovanom októbrovom referende odobria odtrhnutie sa od Španielska.Oznámil to dnes španielsky premiér Mariano Rajoy, ktorého citujú agentúry Reuters a AP.povedal Rajoy na tlačovej konferencii v Madride po týždňovej schôdzi svojho kabinetu. Ide o nateraz posledný právny krok ústrednej vlády zameraný na zablokovanie tohto sporného plebiscitu.Rajoy tvrdí, že referendum by bolo protiústavné. Katalánsky parlament so sídlom v Barcelone však dúfa, že zmienené opatrenie, prijaté v stredu, umožní tomuto bohatému regiónu na severovýchode krajiny vyhlásiť suverenitu do 48 hodín po skončení hlasovania. Záležitosť dlhodobo naštrbuje vzťahy medzi Madridom a Barcelonou.Prieskumy verejnej mienky neustále ukazujú, že 7,5 milióna obyvateľov Katalánska nie je názorovo jednotných ohľadom odtrhnutia sa, avšak referendum si praje väčšina z nich. Katalánsko, ktoré má svoj vlastný jazyk a odlišnú kultúru, zintenzívnilo svoje snahy o nezávislosť počas ekonomickej krízy pred niekoľkými rokmi.Tamojší regionálny parlament momentálne ovládajú politické strany, ktoré sú naklonené odtrhnutiu sa. Španielska vláda minulý týždeň varovala Katalánsko, že v prípade, ak použije štátne peniaze na zorganizovanie zamýšľaného referenda, stratí prístup k niektorým verejným fondom.Ak by sa referendum konalo, dileme by čelili najmä štátni zamestnanci, ako sú policajti - hrozili by im totiž sankcie zo strany barcelonských i madridských úradov, ak by neuposlúchli ich nariadenia, všíma si Reuters.Rajoy, ktorý je kritizovaný za svoj nepružný postoj k danej otázke, vyhlásil, že je pripravený na rokovanie s Barcelonou.uviedol ministerský predseda.