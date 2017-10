Španielska vláda varovala Puigdemonta, aby nespravil nič nezvrátiteľné

Carles Puigdemont Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 10. októbra (TASR) - Katalánsky líder Carles Puigdemont by sa mal zastaviť, skôr než spraví niečovyhlásil dnes hovorca španielskej vlády Íňigo Méndez de Vigo, ktorého cituje agentúra DPA.povedal Méndez de Vigo, ktorý je zároveň ministrom školstva. Podľa neho má tento regionálny premiér stále "čas" na to, aby ustúpil od svojich zámerov.Očakáva sa totiž, že Puigdemont by mohol v dnešnom avizovanom prejave na plenárnom zasadnutí katalánskeho parlamentu jednostranne vyhlásiť nezávislosť Katalánska. Puigdemont svoje posolstvo prednesie o 18.00 h SELČ.Polícia stráži verejné budovy a uzatvorila aj park obkolesujúci regionálny katalánsky parlament v Barcelone. Prípadné vyhlásenie nezávislosti sa pravdepodobne stretne s tvrdou reakciou španielskych centrálnych úradov.Sporné referendum o nezávislosti Katalánska sa konalo 1. októbra, a to napriek zákazu španielskeho ústavného súdu. Separatisti vyhlásili svoje víťazstvo v tomto plebiscite (v prospech nezávislosti) za odôvodnené a platné.Po hlasovaní nasledovali masové protesty Kataláncov, rozhnevaných tvrdou a násilnou policajnou taktikou voči voličom, ktorí prišli odovzdať svoj hlas v referende. Zásahy sa stretli s medzinárodným odsúdením.