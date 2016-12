Španielske banky budú musieť ľuďom s hypotékami vracať peniaze

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Luxemburg/Madrid 21. decembra (TASR) - Španielske banky možno budú musieť klientom s hypotékami vracať časť peňazí. Dôvodom je prekvapivé rozhodnutie Európskeho súdneho dvora (ESD).ESD rozhodol, že banky musia odškodniť klientov s hypotékami, ktoré obsahovali klauzulu o minimálnej úrokovej sadzbe. Tá zabránila u hypoték s pohyblivým úrokom tomu, aby sadzba padla nižšie v súlade so situáciou na trhu. Rozhodnutie ESD prekvapilo finančné inštitúty rovnako ako expertov. Podľa zdroja zo španielskej centrálnej banky to španielsky bankový sektor môže stáž vyše 4 miliardy eur.Rozhodnutie znamená úder pre španielsky bankový sektor, ktorý má sanáciu na rozdiel od Talianska už dávno za sebou. Španielsko dostalo na tento účel od Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM) do konca roka 2013 vyše 41 miliárd eur.Investorov rozsudok ESD šokoval a akcie finančných inštitútov, ktorých sa týka, ako sú Banco Sabadell, Banco Popular, Caixabank a Liberbank, prudko klesli. Druhá najväčšia banka krajiny BBVA odhaduje, že rozsudok ESD znamená dodatočné náklady vo výške 1,2 miliardy eur. Caixabank odhaduje svoje náklady na 750 miliónov eur.Španielske finančné inštitúty poskytovali hypotéky, ktoré mali v zmluvne stanovenú minimálnu úrokovú sadzbu. Bez tejto klauzuly by mesačné splátky potom, keď úrokové sadzby padli, museli klesnúť viac. Spotrebitelia sa obrátili na súd a požadujú od bánk vrátenie peňazí, ktoré podľa ich názoru zaplatili navyše.Španielsky najvyšší súd v máji označil takéto klauzuly za neplatné. To však platilo do budúcnosti, spotrebitelia si nemohli podľa tohto rozhodnutia nárokovať vrátenie peňazí.