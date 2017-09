Španielske Bilbao sa možno stáva druhým Calais, tvrdí BBC

Na snímke migranti, z ktorých jeden drží francúzsku vlajku, odchádza z utečeneckého tábora prezývaného Džungľa, aby sa zaregistrovali do prijímacieho centra pri severofrancúzskom meste Calais, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bilbao 18. septembra (TASR) - Britská spravodajská stanica BBC informovala, že úrady v španielskom prístave Bilbao registrujú čoraz viac pokusov migrantov dostať sa ilegálne na trajekty smerujúce do Británie.Spravodajca BBC uviedol, že migranti sa snažia dostať do nákladných áut, ktoré sa v Bilbau naloďujú na trajekty a plavia sa do britského prístavu Portsmouth.Niektorí migranti majú za sebou už viacero neúspešných pokusov. Z rozhovoru spravodajcu BBC s jedným z migrantov vyplynulo, že dostal tip, že do Británie sa ľahšie dostane z Bilbaa než z francúzskeho prístavu Calais. Iný migrant uviedol, že pozná ľudí, ktorým sa ilegálny prechod do Británie podaril.Španielska polícia v súvislosti s týmito snahami posilnila kontrolu nákladných áut, ktoré sa prepravujú do Británie na trajektoch. Okrem toho španielska strana o ďalších opatreniach rokuje s britskou pohraničnou strážou.Podľa BBC asi 300 metrov od prístavu v Bilbau vznikol ilegálny stanový tábor, kde sa migranti usídlili. Polícia odhaduje, že tam žije asi 70 ľudí - väčšina z nich pochádza z Albánska. Mnohí ďalší migranti si však postavili stany či prístrešky na iných miestach v okolí prístavu.BBC vo svojej reportáži konštatuje, že Bilbao by sa mohlo stať tým, čím do konca minulého roku bol francúzsky prístav Calais, pri ktorom bez povolenia vznikol utečenecký tábor prezývaný aj Džungľa. Francúzske úrady ho vlani na jeseň zrovnali so zemou a migrantov rozmiestnili do prijímacích centier v rôznych častiach krajiny.