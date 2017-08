Španielske humanitárne plavidlo dočasne zhabala Líbya

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 15. augusta (TASR) - Loď španielskej humanitárnej organizácie Proactiva Open Arms, ktorá sa podieľa vo vodách Stredozemného mora na záchrane migrantov, sa dnes na dve hodiny ocitla v nezávideniahodnej situácii.Plavidlo údajne dočasne zhabali príslušníci líbyjskej pobrežnej stráže, ktorí sa členom posádky vyhrážali použitím strelných zbraní, ak nebudú rešpektovať ich príkazy.Organizácia o incidente, ku ktorému malo dôjsť v medzinárodných vodách, informovala na jednej zo sociálnych sietí.Plavidlo vo večerných hodinách líbyjská pobrežná stráž opäť uvoľnila.Rovnaká španielska organizácia so sídlom v katalánskej Badalone už v uplynulom týždni informovala, že jej loď bola pri líbyjskom pobreží terčom varovných výstrelov tamojšej pobrežnej stráže.Práve kvôli hrozbám a avízam líbyjských úradov o rozšírení vlastných záchranných operácií do medzinárodných vôd oznámili iné humanitárne organizácie (Sea Eye, Lekári bez hraníc či Save the Children) počas uplynulého víkendu, že sa dočasne stiahnu z operácií v Stredozemnom mori.Posádky dvoch plavidiel Proactiva Open Arms, ktoré pôsobia v Stredomorí 14 mesiacov, tu zachránili v tomto období viac ako 20.000 ľudí.