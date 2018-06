Španielske námorníctvo zachránilo v mori vyše 300 migrantov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 10. júna (TASR) - Španielska námorná záchranná služba zasahovala v sobotu a v noci na nedeľu vo vodách Stredozemného mora a zachránila životy 334 utečencov smerujúcich do Európy. Námorníctvo informovalo v nedeľu taktiež o štyroch mŕtvych, píše agentúra AP.Záchranná služba zastavila v sobotu a v nedeľu ráno celkovo deväť rôznych člnov prevážajúcich nelegálnych migrantov, ktorí sa vyplavili z pobrežia severnej Afriky. V jednom z nich našli okrem 49 utečencov aj štyroch mŕtvych.Líbyjská pobrežná hliadka informovala v nedeľu taktiež o zadržaní viac než 150 migrantov vrátane žien a detí vo vodách Stredozemného mora.Podľa vyhlásenia líbyjskej pobrežnej hliadky jej príslušníci zastavili v sobotu dve lode neďaleko pobrežných miest Zuára a Tripolis na severozápade Líbye. Na palube oboch plavidiel sa viezlo 152 osôb, z nich 19 žien a tri deti.Nepovolených migrantov, pochádzajúcich z afrických a arabských krajín, previezli na námornú základňu do Tripolisu.Oficiálne štatistiky Organizácie Spojených národov evidujú, že v prvých piatich mesiacoch tohto kalendárneho roka sa cez Stredozemné more doplavilo z Líbye do Európy 27.482 migrantov, pričom 7614 z nich pristálo v Španielsku. Cestu z kontinentu na kontinent neprežilo 785 ľudí.