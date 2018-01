Španielske plavidlá zachránili cez víkend 329 migrantov

Zachránení migranti. Foto: TASR Foto: TASR

Madrid 29. januára (TASR) - Dovedna 329 migrantov vrátane viacerých novorodencov zachránili cez víkend španielske plavidlá z potápajúceho sa dreveného člna pri pobreží Líbye. Zachránených následne previezli do talianskeho prístavu. Podľa agentúry AP to v pondelok oznámilo španielske ministerstvo obrany.Migrantov zachraňovala ešte v sobotu vo vodách Stredozemného mora severovýchodne od líbyjského prístavného mesta Misuráta španielska fregata zúčastňujúca sa na európskej pohraničnej hliadkovacej misii a tiež plavidlo španielskej humanitárnej organizácie Proactiva Open Arms. Bolo medzi nimi 95 žien vrátane troch tehotných a 17 detí vrátane niekoľkých novorodencov. Zachránených v nedeľu previezli do Talianska.Podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) pricestovalo od začiatku tohto kalendárneho roka do 25. januára do Európy po mori 4742 migrantov, zatiaľ čo 206 ďalších túto cestu nezvládlo a prišlo počas nej o život.