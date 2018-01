Španielske regióny majú najväčšie obavy z tzv. tvrdého brexitu

Mesto San Sebastian v Španielsku, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 20. januára (TASR) - Približne 40 regiónov z celej Európy analyzovalo potenciálne dôsledky odchodu Británie z Európskej únie (EÚ) v rámci štúdie, ktorú koordinoval príslušný regionálny výbor Európskej komisie. Dokumenty, ku ktorým mal prístup španielsky denník El País, hodnotia "okamžitý" vplyv brexitu na obchod a pohyb osôb vrátane turistov.Španielsko poskytlo najviac podkladov pre štúdiu, pričom osem z jeho regiónov načrtlo, v čom spočívajú ich obavy. Katalánsko však v štúdii nie je zahrnuté, aj keď je jedným z najbohatších regiónov Španielska. Stratilo totiž svoje autonómne právomoci po jednostrannom vyhlásení nezávislosti, čo ovplyvnilo zastúpenie regiónu v Bruseli.Podľa dokumentu v prípade Madridu brexit najviac zasiahne obchod a cestovný ruch. Spojené kráľovstvo je totiž od roku 2009 jeho hlavným zahraničným investorom. Brexit by tak mohol viesť k prudkému poklesu objemu investícií zo Spojeného kráľovstva. Na druhej strane, niektoré britské spoločnosti sa možno budú chcieť usadiť v Madride, aby získali prístup na španielsky aj jednotný trh EÚ.Madrid v spolupráci so španielskou centrálnou vládou vytvoril plán na zmiernenie vplyvu brexitu. Región žiada Brusel, aby sa vyhol tzv. tvrdému brexitu, teda odchodu Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody, čo poškodí obe strany.Baskicko znepokojuje vplyv brexitu na automobilový, letecký a energetický sektor, ako aj na sektor finančných služieb a železničnú dopravu. Spojené kráľovstvo je štvrtou hlavnou destináciou pre baskický vývoz a jedným z najatraktívnejších regiónov pre baskické investície. Viac ako 50 baskických spoločností má kancelárie v Británii. Región požaduje, aby sa aktivovali "potrebné mechanizmy", a aby sa zástupcovia regiónov, miest a obcí mohli zúčastniť na rokovaniach medzi vyjednávačmi Spojeného kráľovstva a Michelom Barnierom, hlavným vyjednávačom EÚ, ako pozorovatelia.V prípade Andalúzie ovplyvní nový status Spojeného kráľovstva zahraničné investície, poľnohospodárstvo a obchod. Ale predovšetkým vzťah medzi regiónom a Gibraltárom, britskou enklávou na juhu Španielska. Andalúzia pripomína, že približne 10.000 Španielov prekračuje denne hranice, aby pracovali na britskom území. A zároveň, britskí turisti sa podieľajú približne 1,2 % na hrubom domácom produkte (HDP) Andalúzie. Dokument tiež poukazuje na možnú stratu dotácií pre poľnohospodárstvo, keď Londýn prestane prispievať do rozpočtu. Vyzýva preto EÚ na zmiernenie škodlivých účinkov brexitu.Vo Valencii budú najviac postihnutými odvetviami poľnohospodárstvo, obchod, cestovný ruch, zdravotníctvo, vzdelávanie a sociálne odvetvia. Veľká časť britských obyvateľov v Španielsku žije vo Valencii (100.000, tretina z celkového počtu). Spojené kráľovstvo je tiež tretím najdôležitejším exportným trhom tohto regiónu, ktorý sa tiež obáva, že "možný pokles cestovného ruchu by mohol ovplyvniť trh s nehnuteľnosťami a služby".Hlavnými oblasťami záujmu Baleárskych ostrovov je ekonomika všeobecne a konkrétnejšie turistika, investície do nehnuteľností a lodná doprava. A tiež odvetvie služieb, pretože cestovný ruch a s ním súvisiace činnosti predstavujú 80 % HDP regiónu. Približne 25 % turistov prichádza na ostrovy z Británie, ktorá je tiež druhým najväčším zahraničným investorom v regióne.Podobne aj Kanárske ostrovy znepokojuje vplyv brexitu na cestovný ruch, investície, nehnuteľnosti a ďalšie oblasti. Británia je hlavným trhom pre export potravinových výrobkov z Kanárskych ostrovov, ktoré sa preto obávajú najmä brexitu bez dohody.Región Castilla-La Mancha zdôraznil potrebu udržať európske fondy, ktoré sú ohrozené výpadkom príspevkov od Spojeného kráľovstva.A nakoniec región Murcia, známy pestovaním zeleniny aj cestovným ruchom. Spojené kráľovstvo je "najväčším zdrojom turistov v Murcii (43 %) a druhým najväčším importérom jeho poľnohospodárskych produktov. Rovnako ako Castilla-La Mancha, región varuje pred stratou štrukturálnych fondov EÚ v dôsledku brexitu.