Španielske strany vybrali senátorov, prešetria kroky voči Katalánsku

Španielsky premiér Mariano Rajoy. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona/Madrid 23. októbra (TASR) - Španielske politické strany určili v pondelok 27 senátorov, aby preskúmali, ako konkrétne môže vláda v Madride zasiahnuť do riadenia Katalánska a zastaviť pokusy tohto regiónu o vyhlásenie nezávislosti.Komisia vytvorená v pondelok pozostáva z 15 členov vládnucej Ľudovej strany (PP) španielskeho premiéra Mariana Rajoya a zo šiestich členov vedúcej opozičnej Španielskej socialistickej robotníckej strany (PSOE), pričom menšie strany si podelili zvyšok.Do článku 155 španielskej ústavy, ktorý bude komisia skúmať, patrí aj možnosť odvolania katalánskej regionálnej vlády presadzujúcej nezávislosť, vrátane odvolania jej predsedu Carlesa Puigdemonta a jeho ministrov.Komisia podľa očakávania oboznámi Puigdemonta so svojimi plánmi a pozve ho, aby jej vysvetlil svoj postoj, s najväčšou pravdepodobnosťou do štvrtka 26. októbra - ešte pred piatkovým hlasovaním španielskeho Senátu o aktivovaní článku 155.Rajoyova strana má v španielskom Senáte nadpolovičnú väčšinu, čo zaručuje schválenie plánu.