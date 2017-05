Španielski a Marockí policajti zadržali ďalších troch komplicov IS

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 8. mája (TASR) - Príslušníci španielskej a marockej polície zdržali tri osoby podozrivé z členstva v džihádistickej organizácii Islamský štát (IS). S odvolaním sa na dnešné vyhlásenie španielskeho rezortu vnútra o tom informovala agentúra AP.Trojica mala podľa španielskych úradov za úlohu realizovať cez internet nábor nových nasledovateľov IS, šírenie propagandy a podnecovanie k útokom v mene džihádu.Zadržaní mali byť v kontakte s vysokopostavenými členmi IS v Sýrii a Iraku, neskôr plánovali vycestovať za bojmi do konfliktných zón, píše sa v citovanom vyhlásení.Dvoch Maročanov zadržali v mestách Salou a Badalona v severovýchodnom Španielsku. Tretieho podozrivého člena tejto bunky v prístavnom meste Tangier na severe Maroka.Španielska polícia zatkla od roku 2015 už zhruba 200 podozrivých džihádistov. Úrady totiž v tom roku zvýšili stupeň bezpečnostného rizika v krajine na druhý najvyšší.