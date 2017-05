Španielski poslanci schválili presun Francových telesných pozostatkov

Francisco Franco Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 11. mája (TASR) - Poslanci španielskeho parlamentu odobrili dnes presun telesných pozostatkov niekdajšieho diktátora Francisca Franca z mauzólea v Údolí padlých neďaleko metropoly Madrid. Proti takémuto opatreniu sa dlhodobo stavala vládnuca Ľudová strana (PP).Za uznesenie, ktoré navrhla Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE), hlasovalo 198 poslancov, proti sa vyslovil jeden a ďalších 140 sa hlasovania zdržalo. Dokument nie je právne záväzný a neukladá tak vláde nijakú povinnosť. Nanovo však otvoril debatu týkajúcu sa jednej z najbolestivejších etáp španielskej histórie - krvavej občianskej vojny z rokov 1936-1939 a jej dôsledkov, priblížila agentúra AP.Španielski poslanci dnes zároveň požiadali o uvoľnenie finančných prostriedkov potrebných na odstránenie ďalších symbolov niekdajšej diktatúry. Domáhajú sa tiež zriadenia komisie na vyšetrenie prípadov približne 115.000 ľudí, ktorí zmizli počas vojny. Tento návrh podporuje aj OSN.Obrovské mauzóleum Valle de los Caídos (Údolie padlých) vysekali v úbočí hory, ležiacej severozápade od Madridu. Na stavbe sa podieľalo aj zhruba 20.000 politických väzňov.Franca v ňom pochovali v novembri 1975, tri dni po jeho smrti. Okrem neho sa tu však nachádzajú aj telesné pozostatky tisícok obetí jeho režimu, priblížila agentúra DPA.Kontroverznú stavbu každoročne navštevujú státisíce ľudí prevažne krajne pravicových stúpencov Franca, pričom najviac ich prichádza práve v deň výročia jeho smrti. PSOE sa však domnieva, že mauzóleum by im nemalo slúžiť ako miesto zhromažďovania, no malo by byť skôr pamiatkou na obete občianskej vojny.