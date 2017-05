Španielsko chce, aby sa návrhom na referendum zaoberal parlament

Carles Puigdemont . Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 19. mája (TASR) - Španielska vláda vyzvala katalánskeho premiéra Carlesa Puigdemonta, aby predložil návrh na regionálne referendum o nezávislosti celoštátnemu parlamentu, pretože táto záležitosť sa dotýka všetkých Španielov a vyžadovala si by zmenu v ústave krajiny.S výzvou prišla dnes španielska vicepremiérka Soraya Sáenz de Santamaria v zrejmej reakcii na sťažnosti Puigdemonta, že Španielsko odmieta požiadavky katalánskej vlády ohľadne samostatnosti.Španielska vláda uvádza, že nemôže povoliť Katalánsku referendum o odtrhnutí, pretože by bolo v rozpore s ústavou. Vzťahy medzi centrálnou španielskou vládou a vládou v Katalánsku sa v dôsledku tejto záležitosti výrazne narušili.Katalánsky premiér by mal v pondelok vystúpiť s príhovorom k tejto záležitosti na súkromnej konferencii na madridskej radnici, ktorá vyvolala protesty.Katalánsko tvorí pätinu hrubého domáceho produktu Španielska a trvá na tom, že referendum o odtrhnutí sa uskutoční v septembri.