Španielsko dosiahlo za celý rok 2017 nový rekord v cestovnom ruchu

Ilustračná foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 4. januára (TASR) - Španielsko dosiahlo vlani nový rekord v cestovom ruchu. Hoci údaje za celý rok 2017 ešte nie sú známe, počet turistov v krajine už v polovici novembra prekročil 75,3 milióna ľudí v roku 2016. Informoval o tom denník El País.Podľa údajov španielskeho štatistického úradu INE vlani v novembri privítalo Španielsko 4,4 milióna zahraničných turistov, o 7,4 % viac ako v rovnakom mesiaci v roku 2016.Do konca novembra prišlo do Španielska 77,8 milióna zahraničných turistov, o 9,1 % viac ako v prvých 11 mesiacoch 2016, informoval INE.Ak budú decembrové čísla minimálne rovnaké ako v roku 2016, keď krajinu navštívilo 3,99 milióna cudzincov, Španielsko si za celý rok 2017 pripíše nový rekord - vyše 80 miliónov zahraničných turistov.Kanárske ostrovy boli v novembri najobľúbenejšou destináciou zahraničných návštevníkov, ich počet dosiahol 1,24 milióna, čo je o 6,7 % viac ako v novembri 2016.Kanárske ostrovy sa v novembri podieľali 28,2 % na celkovom počte zahraničných turistov v Španielsku. Za celý rok 2017 tieto ostrovy privítali takmer 13 miliónov návštevníkov z cudziny.Katalánsko bolo druhým najobľúbenejším regiónom v novembri, podieľalo sa 22,4 % na celkovej návštevnosti v Španielsku, aj keď v medziročnom porovnaní počet zahraničných turistov v Katalánsku v novembri klesol o 2,3 % na 986.712 osôb.November bol druhý mesiac v rade, keď Katalánsko zaznamenalo úbytok turistov (po 4,6-% poklese v októbri), pravdepodobne v dôsledku napätia po referende o nezávislosti.Ale za celý rok 2017 počet návštevníkom v Katalánsku vzrástol napriek útokom miestnych proti turistom a tiež augustovým teroristickým útokom v regióne, pri ktorých zahynulo 16 ľudí.Za 11 mesiacoch do konca novembra 2017 navštívilo Katalánsko 18,2 milióna zahraničných turistov, o 6,06 % viac ako v tom istom období v roku 2016.Katalánsko je však regiónom s najmenším nárastom turistov v období január-november 2017. Na porovnanie, vo zvyšku Španielska ich počet stúpol o 9,1 %, z toho na Baleárskych ostrovov vzrástol počet turistov v sledovanom období o 6,17 % a v Madride a Valencii až o vyše 15 %. Andalúzia zaznamenala 9-% nárast počtu návštevníkov a Kanárske ostrovy 7,9-%.Turisti prichádzajú z celého sveta, ale vlani v novembri Briti predbehli Nemcov v počte 913.373 oproti 594.000 turistom z Nemecka. Turistov z Francúzska, ktorí sú treťou najpočetnejšou skupinou zahraničných návštevníkov, bolo v novembri 535.781, čo je len o 0,5 % viac ako rok predtým. Najstrmšie však stúpol v novembri počet amerických turistov v Španielsku, medziročne o 31,5 % a tiež počet návštevníkov z Ruska, a to o 25,7 %.