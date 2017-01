Na archívnej snímke sú madridské mrakodrapy. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 9. januára (TASR) - Španielsko navštívilo vlani takmer 75 miliónov zahraničných turistov. Ich počet medziročne vzrástol o 10 %. Dnes o tom vo svojom sídle v Madride informovala Svetová turistická organizácia Spojených národov.Konštatovala, že Španielsko dosiahlo preto také dobré výsledky, lebo to,. Je príťažlivým cieľom pre dovolenkárov a srdečne ich víta.Každý dovolenkár počas pobytu v Španielsku minie priemerne 800 eur. Vlani posilnili financie krajiny viac ako 60 miliárd eur.V roku 2015 prišlo do Španielska 68 miliónov turistov. Týmto výsledkom sa dostalo na tretie miesto na svete v návštevnosti po Francúzsku a USA. Či sa vlani pohlo z tretej priečky vyššie, to sa od Svetovej turistickej organizácie dozvieme o týždeň (16. 1.), keď zverejní výsledky medzinárodného turistického roka 2016.