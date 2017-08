Španielsko: Situácia v meste Cambrils je už pod kontrolou

Polícia evakuuje ľudí zo zablokovaných ulíc pri pešej zóne La Rambla po teroristickom útoku autom v Barcelone 17. augusta 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 18. augusta (TASR) - Katalánska polícia zastrelila štyroch predpokladaných teroristov v pobrežnom meste Cambrils, nachádzajúcom sa približne 120 kilometrov južne od Barcelony. Situácia v meste je už podľa polície pod kontrolou, informovala televízia Sky News.Čo presne sa v meste udialo, nebolo bezprostredne známe, rovnako ani to, či to súviselo so štvrtkovým teroristickým útokom v Barcelone. Polícia však počas operácie vyzvala obyvateľov Cambrilsu, aby nevychádzali na ulice.Podľa televízie Sky News policajti zasiahli voči osobám, ktoré bezprostredne chystali, alebo už vykonávali teroristickú akciu podobnú štvrtkovému útoku v Barcelone. Na uliciach Cambrilsu sa počas operácie v blízkosti miestneho prístavu ozývala streľba a húkanie sirén.Štyroch predpokladaných útočníkov policajti zabili a piateho zranili a zatkli. Podľa zatiaľ nepotvrdených správ mohli mať údajní teroristi na sebe vesty s výbušninami.Udalosti v meste Cambrils si podľa televízie Sky News vyžiadali sedem zranených: šiestich civilistov a jedného policajta. Dvaja zranení sú vo vážnom stave.Podľa katalánskej regionálnej vlády sú medzi 13 mŕtvymi a približne 100 zranenými následkom útoku v Barcelone občania 24 krajín. V zozname zabitých zatiaľ oficiálne figuruje len občan Belgicka a medzi zranenými občianka Grécka. Nemecká vláda preveruje správy o tom, že medzi obeťami sú aj občania Nemecka