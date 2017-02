Španielsko už eviduje spomalenie hotelových rezervácií z Británie

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Madrid 4. februára (TASR) - Španielsko je obľúbeným cieľom britských turistov. Hotely v krajine však už začínajú pociťovať prvé dôsledky vlaňajšieho referenda, v ktorom Briti rozhodli o svojom odchode z Európskej únie. Uviedol to Gabriel Escarrer, prezident španielskej hotelovej siete Meliá Hotels International, ktorá prevádzkuje 370 hotelov na štyroch kontinentoch, v rozhovore pre denník El País.skonštatoval Escarrer na veľtrhu cestovného ruchu v Madride.Pripomenul, že Španielsko zatiaľ nepocítilo negatívny vplyv brexitu, keďže podľa najnovších údajov ministerstva energetiky a turizmu, krajinu vlani navštívilo 16,9 milióna Britov, o 12,3 % viac ako v roku 2015. Ale Escarrer varuje, že situácia sa môže už v najbližších mesiacoch zmeniť.Verí však, že návštevníci z iných európskych štátov, predovšetkým Nemci a Škandinávci, by mohli nahradiť úbytok britských turistov.Čo sa týka vyhliadok turistického priemyslu v tomto roku, Escarrer spomenul neistotu, ktorá predstavuje nástup nového amerického prezidenta Donalda Trumpa do úradu. Výmena v Bielom dome môže mať totiž veľký vplyv na medzinárodné vzťahy, predovšetkým na vzťahy USA s Mexikom a Kubou.Hotelová sieť, ktorá vlani dosiahla čistý zisk 92,2 milióna eur, prevádzkuje 29 hotelov na Kube a ďalšie tri práve stavia."Nikto nevie, čo sa stane medzi USA a Kubou, ale počet amerických turistov na ostrove sa zvyšuje," povedal Escarrer.Samotné Španielsko má za sebou z hľadiska turizmu mimoriadne úspešný rok. Počet zahraničných návštevníkov totiž v roku 2016 dosiahol nový rekord 75,3 milióna ľudí, čo bolo medziročne o 7,2 milióna osôb alebo 9,9 % viac.Turistický priemysel je dôležitým odvetvím španielskej ekonomiky a pomáhal jej najmä počas nedávnej krízy. Podieľa sa viac ako 10 % na hrubom domácom produkte Španielska a poskytuje 11 % pracovných miest.