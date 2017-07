Španielsko vydalo podozrivého z teroristických aktivít do USA

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 22. júla (TASR) - Dvojaký alžírsko-írsky občan Ali Charaf Damache (52) sa v priebehu tohto týždňa stal prvým podozrivým z terorizmu, ktorého od nástupu Donalda Trumpa do prezidentskej funkcie vydali na trestné stíhanie do USA.Muža, ktorý je dôvodne podozrivý z náboru dobrovoľníkov pre pôsobenie v teroristickej sieti al-Káida i z neúspešnej organizácie vraždy švédskeho karikaturistu, vydalo do zámoria Španielsko.V prípade potvrdenia viny súdom mu tam hrozí hoci 45-ročný trest väzenia.Muža mali v piatok predviesť pred federálneho sudcu vo Filadelfii, jeho ďalší výsluch by sa mal uskutočniť začiatkom augusta. Informácie priniesla televízna spoločnosť CBS.Americký minister spravodlivosti Jeff Sessions, ktorý v piatok vystúpil s prednáškou práve vo Filadelfii, sa o spomínanom prípade nezmienil.Jeho rezort venoval kauze iba stručné vyhlásenie podobne ako hovorca ministerstva Ian Prior, ktorý pripomenul, že voči mužovi vzniesli ešte v roku 2011 v neprítomnosti žalobu.Obžalovaného zadržali po prvý raz v roku 2010 v Írskej republike, avšak po zamietnutí žiadosti Washingtonu o jeho vydanie tamojšou justíciou ho prepustili na slobodu. O päť rokov neskôr muža zadržali v Španielsku, ktoré ešte administratíva vtedajšieho prezidenta USA Baraka Obamu požiadala o jeho vydanie. Tento proces sa ukončil v upylnulých dňoch.