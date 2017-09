Španielsko vyhostilo veľvyslanca KĽDR v reakcii na jadrové testy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 19. septembra (TASR) - Španielsko vyhostilo severokórejského veľvyslanca v reakcii na jadrové testy Pchjongjangu a vystrelenie rakiet ponad Japonsko. Informovala o tom dnes agentúra AP.Španielske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo na Twitteri, že si pozvalo veľvyslanca Kim Hjok-čchola a informovalo ho, že je v krajine nežiaducou osobou a musí odísť do konca mesiaca.Šéf španielskej diplomacie Alfonso Dastis povedal v pondelok novinárom v New Yorku, že jeho krajina varovala veľvyslanca pred možnými následkami, ak Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) bude pokračovať s testami, ktoré podľa neho predstavujú vážnu hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť.Dastis je v New Yorku na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN, na ktorom bude severokórejská otázka medzi najdiskutovanejšími témami, dodáva AP.