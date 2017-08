Španielsko zachránilo 339 migrantov z 7 člnov v Stredozemnom mori

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 16. augusta (TASR) - Španielska námorná záchranná služba vyzdvihla 339 migrantov zo siedmich člnov, na ktorých sa z Maroka pokúšali preplaviť cez Stredozemné more. Informovala o tom dnes záchranné služba.Uviedla, že migrantov nalodili na tri námorné záchranné lode a dopravili ich do juhošpanielskeho mesta Tarifa, ktoré sa nachádza na opačnej strane Gibraltárskeho prielivu oproti Maroku. Člny migrantov zadržali dnes ráno pri neskoršej, samostatnej akcii.Záchranná služba oznámila, že na jednom člne sa plavilo 34 migrantov zo subsaharských afrických štátov. Zvyšok migrantov pochádzal z krajín Maghribu na severozápade Afriky.Desaťtisíce migrantov z Afriky sa každý rok pokúšajú na člnoch pašerákov zvládnuť nebezpečnú plavbu cez Stredozemné more do Európy, ale tisíce z nich sa pri tom utopia.