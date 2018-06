Španielsko zachránilo 569 migrantov zo severnej Afriky

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 23. júna (TASR) - Španielske úrady informovali, že zachránili 569 migrantov, ktorí sa cez Stredozemné more pokúšali dostať z krajín severnej Afriky do Španielska.Španielska námorná záchranná služba spresnila, že medzi migrantmi, ktorých sa podarilo zachrániť v sobotu, bolo 264 ľudí ktorí sa do Európy snažili preplaviť na 16 lodiach cez Gibraltársky prieliv.Ako priblížila AP, nová španielska vláda pod vedením Pedra Sáncheza avizovala, že bude presadzovať miernejšiu migračnú politiku ako doposiaľ.Očakáva sa tiež, že Sánchez bude o migrácii pred nadchádzajúcim summitom EÚ rokovať s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.V tejto súvislosti minulý týždeň Španielsko povolilo v prístave vo Valencii zakotviť humanitárnej lodi Aquarius so 630 migrantmi na palube, ktorej Taliansko a Malta odopreli prístup do svojich prístavov.