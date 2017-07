Španielsko zachránilo 57 migrantov z dvoch člnov v Stredozemnom mori

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 22. júla (TASR) - Španielska námorná záchranná služba dnes oznámila, že zachránila 57 migrantov z dvoch člnov, ktorí sa z Maroka pokúšali preplávať Stredozemné more.Záchranná služba spresnila, že sa priblížila k malému člnu so štyrmi Maročanmi v Gibraltárskom prielive, keď tam plavidlo spozorovala španielska civilná stráž. Štvorica mužov bola v dobrom zdravotnom stave a záchranárska loď ich priviezla na pobrežie.Loď španielskej námornej záchrannej služby zachytila aj druhý čln s 53 migrantmi neznámeho pôvodu neďaleko španielskeho ostrova Alborán, kde má námorná záchranná služba predsunutú základňu a ktorý sa nachádza 55 kilometrov severne od marockého pobrežia. Migrantov podľa očakávania dovezú na pevninu ešte dnes.Tisíce migrantov z Afriky sa pokúšajú absolvovať riskantnú plavbu do Európy na malých člnoch, ktoré nie sú vôbec vhodné na otvorené more.