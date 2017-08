Španielsko zažilo veľký teroristický útok naposledy v roku 2004

Ľudia utekajú z miesta teroristického útoku autom na ulici La Rambla v Barcelone 17. augusta 2017. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona 17. augusta (TASR) - Dodávkové auto dnes vo veľkej rýchlosti vrážalo do ľudí na rušnej ulici La Rambla v centre Barcelony. Katalánske ministerstvo vnútra zatiaľ potvrdilo 13 mŕtvych a vyše 50 zranených.Španielska polícia tento čin označila za teroristický útok a spustila pátranie po jeho páchateľoch.Atentát s veľkým počtom obetí Španielsko zažilo naposledy 11. marca 2004, keď na madridskej stanici Atocha explodovalo niekoľko nastražených bombových náloží. Zahynulo vtedy 191 ľudí. Španielskej úrady z jeho spáchania spočiatku podozrievali baskických separatistov, prihlásila sa však k nemu teroristická sieť al-Káida.Dnešný útok v Barcelone mal podobný scenár ako atentáty, ktoré sa v uplynulých mesiacoch odohrali v iných európskych mestách.- Nice (Francúzsko) - Tunisan za volantom mraziarenského nákladného auta vrazil do davu ľudí, ktorí sa zišli na prímorskej Anglickej promenáde, aby sa prizerali slávnostnému ohňostroju pri príležitosti štátneho sviatku - Dňa Bastily. O život prišlo 86 ľudí a viac ako 450 bolo zranených. K teroristickému útoku sa prihlásila džihádistická organizácia Islamský štát.- Berlín (Nemecko) - Tunisan za volantom kamiónu vrazil do ľudí na vianočných trhoch v Berlíne. Zahynulo 12 ľudí, zranenia utrpelo 48 osôb. Zodpovednosť za útok prevzal Islamský štát. Páchateľa niekoľko dní po útoku zastrelila polícia v Taliansku.- Londýn (Británia) - Auto vrazilo do ľudí na Westminsterskom moste nad Temžou, pričom smrteľne zranilo štyroch ľudí. Vodič auta potom pred vchodom do parlamentu nožom na smrť dobodal hliadkujúceho policajta. K útoku sa prihlásil Islamský štát.- Londýn (Británia) - Traja útočníci nákladným autom vrážali do ľudí na Londýnskom moste a následne útočili nožom na okoloidúcich v pešej zóne v rušnej časti mesta Borough Market. O život prišlo osem osôb, ďalších asi 50 bolo zranených. Útočníkov oblečených v napodobneninách tzv. viest atentátnikov zneškodnila polícia. O deň neskôr sa k akcii prihlásil Islamský štát.- Štokholm (Švédsko) - Vodič dodávky idúcej po pešej zóne Drottninggatan rýchlosťou vyše 100 km/h zrazil asi 20 ľudí. Zraneniam podľahlo päť z nich. Páchateľom bol muž uzbeckého pôvodu, ktorý sa podľa uzbeckej polície v roku 2015 pokúšal odcestovať z Turecka do Sýrie a pripojiť sa tam k IS.