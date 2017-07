Španielsko zažíva rekordný nárast v oblasti cestovného ruchu

Alcudia na Baleárskom ostrove Mallorca, Španielsko Foto: canalvenecia.com Foto: canalvenecia.com

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 31. júla (TASR) - Španielsko pokračuje v lámaní rekordov v oblasti cestovného ruchu. Uviedla to dnes agentúra AP po tom, ako tam v prvých šiestich mesiacoch tohto kalendárneho roka stúpol počet zahraničných návštevníkov o 12 percent.Španielsko navštívilo od januára do júna 36,3 milióna turistov, oznámil dnes národný štatistický úrad.Najviac turistov pricestovalo do tejto juhoeurópskej krajiny z Veľkej Británie (8,6 milióna), čo oproti rovnakému obdobiu vlaňajška znamená nárast o 9,1 percenta. Nemci sa umiestnili na druhom mieste (5,5 milióna) s desaťpercentným nárastom oproti roku 2016.V roku 2016 navštívilo Španielsko celkovo 75,3 milióna turistov. Príjmy z cestovného ruchu tvoria zhruba 11 percent ročného hrubého domáceho produktu Španielska.Rastúce počty turistov zaznamenáva Španielsko už posledné štyri roky. Sú dôsledkom bezpečnostných a hospodárskych problémov, ktoré vyhnali turistov z konkurenčných dovolenkových destinácií v oblasti Stredozemného mora.