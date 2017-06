Španielsky architekt Antoni Gaudí sa narodil pred 165 rokmi

Sagrada Familia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Reus/Bratislava 25. júna (TASR) – Významný predstaviteľ secesie, španielsky architekt Antoni Gaudí i Cornet sa narodil pred 165 rokmi 25. júna 1852 v katalánskom meste Reus v Španielsku na pobreží Stredozemného mora.Gaudího architektonický štýl je známy predovšetkým svojou výstrednosťou, voľným tvarom a výraznými farbami. K jeho najznámejším dielam patria park Parc Güell, palác Casa Batlló a rímskokatolícka Bazilika Svätej rodiny (Basilica de la Sagrada Familia) v španielskej Barcelone.Gaudí pochádzal z rodiny remeselníka. Študoval v Barcelone, s ktorou sa spája aj jeho profesionálny život, vystaval tu unikátne stavby. Za podporu svojej tvorby vďačil najmä mecenášovi Eusebiovi Güellovi. Parc Güell pomenovaný podľa mecenáša sa nachádza v zozname svetového dedičstva Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO). Park vybudovali začiatkom 20. storočia a je jedným z prvých miest, kde Gaudí použil svoju metódu "trencadís". Farebné keramické trencadís kopírujú sínusoidné geometrické povrchy a vtláčajú celému parku unikátnu krásu. V roku 1904 majster vystaval v Barcelone na objednávku textilného priemyselníka Josepa Batlla palác Casa Batlló, do ktorého nezakomponoval ani jedinú priamku či rovinu. Tu bol aj dizajnérom jej interiéru.Bazilika Svätej rodiny (Basilica de la Sagrada Familia) v Barcelone, ktorú slávny umelec navrhol, je považovaná za najneobvyklejší kostol Európy. Jej základný kameň bol položený ešte v roku 1882. Gaudí si v tomto diele podmanil najrôznejšie krivky a špirálovité stĺpy, aby sa v hlavnej lodi spojili a vytvorili les tvarov a kameňa, do ktorého nečakane preniká svetlo. Prvú fasádu slávnej baziliky na tému Ježišovho narodenia stihol urobiť Antoni Gaudí sám. Stavebné práce sa od začiatku mohli realizovať len vďaka darom jednotlivcov, čím si dielo vyslúžilo názov chrám chudobných. Okrem darov rozličných nadácií sa na financovaní stavby podieľajú v súčasnosti najmä turisti, ktorých príspevky pokrývajú 95 percent celkových nákladov.Oddaný katolík sa nikdy neoženil, zomrel v biede a všetko obetoval výstavbe do súčasnosti nedokončenej Baziliky Svätej rodiny, ktorá bola jeho celoživotným dielom.Jedinečný architekt a výtvarník zomrel 10. júna 1926 v Barcelone vo veku nedožitých 74 rokov na následky zranenia, ktoré utŕžil pri dopravnej nehode. V zranenom mužovi pripomínajúcom skôr žobráka totiž nikto nespoznal slávneho majstra a tak sa nikto neponáhľal poskytnúť mu pomoc.Jeho prínos nielen španielskej, ale aj celosvetovej architektúre je neodškriepiteľný. Len vďaka nemu má dodnes Barcelona svoj štýl a genius loci. Celý kultúrny svet si v roku 2002 pripomenul 150. výročie narodenia svetoznámeho Katalánca. Okrem výstav si španielske úrady uctili jeho pamiatku aj muzikálom s názvom Gaudí, ktorý retrospektívne priblížil Gaudího život od momentu, keď ležal v nemocnici pre chudobných po tom, ako ho zrazila električka.Bazilika Svätej rodiny bola vysvätená v roku 2010 vtedajším pápežom Benediktom XVI., ktorý mu tiež prepožičal čestný titul basilica minor (menšia bazilika).