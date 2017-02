Španielsky obranca Perez po štyroch rokoch opúšťa Michalovce

Na archívnej snímke vpravo hráč Trenčína Matúš Bero, za ním hráč Michaloviec Marcos Perez Calero a vľavo jeho spoluhráč Tomáš Sedlák bojujú o loptu v zápase 1. kola futbalovej Fortuna ligy medzi MFK Zemplín Michalovce a AS Trenčín v Michalovciach 18. júla 2015. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Michalovce 10. februára (TASR) - Po odchode stopéra Vernona de Marca Morlacchiho do Slovana Bratislava opúšťa futbalového fortunaligistu MFK Zemplín Michalovce ďalší španielsky obranca. Po viac než štyroch rokoch sa lúči s klubom pravý krajný bek Marcos Calero Perez.povedal Perez.citovalo hráča facebookové konto michalovského klubu.Dvadsaťtriročný Perez sa narodil na Mallorke. V mládežníckych časoch obliekal aj dres Villarrealu, s profesionálnym futbalom začal v tíme Atletico Baleares. V lete 2012 prestúpil do druholigových Michaloviec, s ktorými v sezóne 2014/2015 vybojoval postup do najvyššej súťaže. Jeho ďalšie kroky nie sú zatiaľ známe.uviedol MFK Zemplín na FB konte.