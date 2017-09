Španielsky premiér kvôli Katalánsku zrušil účasť na summite v Tallinne

Španielsky premiér Mariano Rajoy. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 28. septembra (TASR) - Španielsky premiér Mariano Rajoy zrušil svoju účasť na summite šéfov štátov a vlád EÚ, ktorý sa bude v piatok konať v estónskom Tallinne. Informoval o tom tento týždeň portál Euractiv.Podľa pozorovateľov toto Rajoyovo rozhodnutie svedčí o politickom napätí v Španielsku, ktoré sa stupňuje s približujúcim sa dátumom referenda o nezávislosti Katalánska, vypísaného na 1. októbra.K napätej situácii sa vyjadril aj bývalý francúzsky premiér Manuel Valls, ktorý sa narodil v Barcelone a stále tam žijú jeho blízki príbuzní.Valls sa v stredu v rozhovore pre katalánsky rozhlas vyslovil proti nezávislosti Katalánska, pretože by to podľa jeho názoru spôsobilo ťažkosti Katalánsku, Španielsku i Európe. V rozhovore pre katalánsku rozhlasovú stanicu Cadena Ser premiér Valls vyhlásil, že nezávislosť Katalánska by bola "koncom toho, čím je Európa - Európou národov".Ako poznamenal spravodajský server France Info, okrem Katalánska Španielsko už roky čelí snahám o vyhlásenie nezávislosti aj v inom regióne - v Baskicku na severe krajiny. Súčasná politická kríza v Španielsku je označovaná za najzávažnejšiu za posledných 40 rokov.Kríza vypukla 6. septembra, keď katalánsky regionálny parlament schválil zákon o zorganizovaní referenda o nezávislosti Katalánska.Väčšina Kataláncov si pritom želá, aby plebiscit bol legitímny - španielske úrady ho však zakázali a vláda premiéra Rajoya povolala bezpečnostné zložky, aby blokovali prístupy do volebných miestností.Ďalší spravodajský portál, France Info, dnes napísal, že katalánska vláda tvrdí, že má na referendum pripravených 6000 hlasovacích urien, ktoré do 1. októbra skladuje na neznámych miestach. Španielska i katalánska polícia v uplynulých týždňoch podnikali razie v rôznych firmách a objektoch v snahe nájsť miesta, kde sa tlačia či skladujú všetky náležitosti potrebné na referendum.