Španielsky premiér nevylučuje obmedzenie autonómie Katalánska

Madrid 8. októbra (TASR) - Španielska vláda by mohla využiť svoje ústavné právomoci na obmedzenie autonómie Katalánska. Vyhlásil to v sobotu španielsky premiér Mariano Rajoy v rozhovore pre španielsky denník El País. Informáciu priniesli agentúry DPA a Reuters.povedal Rajoy.Na otázku, či to zahŕňa aj aktiváciu článku 155, ktorý premiérovi umožňuje rozpustiť regionálnu vládu a vyhlásiť nové voľby v tomto regióne, Rajoy odpovedal:Španielsky premiér v rozhovore podľa agentúry Reuters tiež uviedol, že až do skončenia krízy plánuje v Katalánsku nechať okolo 4000 policajtov, ktorých tam jeho vláda poslala 1. októbra, teda v deň konania referenda o nezávislosti Katalánska.Rajoy dodal, že pre aktuálnu krízu neplánuje v krajine vyhlásiť predčasné voľby a tiež vylúčil riešiť tento problém prostredníctvom sprostredkovateľa.Minulotýždňové referendum o nezávislosti Katalánska vyvolalo v Španielsku vážnu politickú krízu. V referende podporilo katalánsku nezávislosť 90 percent voličov. Avšak centrálna vláda v Madride vyhlásila ľudové hlasovanie za protizákonné, protiústavné a teda neplatné. V referende, ktoré poznačili brutálne zásahy polície, odovzdala hlas necelá polovica oprávnených voličov.Katalánsky parlament mal na mimoriadnom zasadnutí v pondelok hlasovať o odtrhnutí sa tohto regiónu od Španielska. Španielsky ústavný súd so zámerom zabrániť Katalánsku vyhlásiť nezávislosť nariadil vo štvrtok dočasný zákaz zasadania katalánskeho parlamentu.V sobotu sa v Madride a Barcelone zhromaždili tisíce ľudí, ktorí vyzvali na dialóg v politickej kríze, spôsobenej katalánskym referendom.