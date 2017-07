Španielsky premiér vypovedal o korupcii vo svojej strane

Španielsky premiér Mariano Rajoy Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

San Fernando de Henares 26. júla (TASR) - Konzervatívny španielsky premiér Mariano Rajoy predstúpil dnes pred súd ako svedok v procese s približne 40 osobami obvinenými z účasti na rozsiahlom korupčnom škandále v jeho vládnucej Ľudovej strane (PP). Rajoy na súde povedal, že o účtovníctve strany v čase škandálu nič nevedel.povedal súdu španielsky premiér. Agentúra AP uviedla, že v štyridsaťročnej histórii demokratického Španielska je to vôbec po prvý raz, čo úradujúci predseda vlády predstúpil pred súd.Samotný premiér síce nie je obvinený z nijakého pochybenia, na súd ho však predvolali, keďže bol v čase škandálu zástupcom generálneho tajomníka strany (do roku 2003) a generálnym tajomníkom PP (do 2004). Pred španielsky súd v obci San Fernando de Henares na predmestí Madridu sa dnes premiér priviezol v konvoji áut.Len niekoľko metrov odtiaľ prebiehala demonštrácia zhruba stovky ľudí, ktorí sa krikom a transparentmi dožadovali spravodlivosti a vládnu PP obviňovali zo zakrývania korupcie.Medzi 37 osobami, ktoré sú v súvislosti s podvodom obvinené z úplatkárstva, prania špinavých peňazí a daňových únikov, je množstvo podnikateľov, členov PP, ako aj dvaja bývalí pokladníci tejto v súčasnosti vládnucej strany, priblížila AP.Ústrednou postavou korupčného škandálu je podnikateľ Francisco Correa, ktorý je obvinený z riadenia siete spoločností a ďalších pomocníkov, ktorí pokútne výmenou za verejné zákazky pre ľudovcov zabezpečovali rôzne podujatia. Ak sa preukáže jeho vina, hrozí mu až 125-ročné väzenie.Rajoy dnes pred súdom zopakoval svoje tvrdenie, že sa s Correom nikdy nestretol. Premiér bol podľa vlastných slov zároveň tým, ktorý strane už ako jej predseda v roku 2004 nariadil, aby prestala uzatvárať zmluvy s Correovými spoločnosťami, keďže prišiel na to, že zneužívajú jej meno.